السويد : المباحثات اليمنية جرت في أجواء إيجابية

وكالات :

أكدت وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم، أن المباحثات اليمنية جرت في أجواء إيجابية، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.



ونقل اليوم الخميس، عن والستروم، قولها "إن بلادها ستطلع مجلس الأمن غدا الجمعة على نتائج المباحثات اليمنية".



وكان الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش قد وصل أمس إلى السويد، من أجل إعطاء دفعة لوفدي الحكومة والمتمردين اليمنيين لمواصلة المحادثات الجارية بينهما برعاية المنظمة الدولية في محاولة لإنهاء النزاع الذي دفع بملايينالأشخاص إلى حافة المجاعة.



وأوضحت الأمم المتحدة أن جوتيريش سيجري محادثات مع الوفدين، وسيلقي كلمة في جلسة ختام هذه الجولة من المفاوضات.

يذكر أن المباحثات اليمنية التي تسعى لوضع أطر تمهد الطريق لوضع حد للحرب المستمرة منذ 2014 في السادس من ديسمبر الجاري في قرية ريمبو، ويفترض أن تختتم الخميس المقبل.

