السويد : المباحثات اليمنية جرت في أجواء إيجابية

أكدت وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم، أن المباحثات اليمنية جرت في أجواء إيجابية، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
ونقل اليوم الخميس، عن والستروم، قولها "إن بلادها ستطلع مجلس الأمن غدا الجمعة على نتائج المباحثات اليمنية".
أنطونيو جوتيريش قد وصل أمس إلى السويد، من أجل إعطاء دفعة لوفدي الحكومة والمتمردين اليمنيين لمواصلة المحادثات الجارية بينهما برعاية المنظمة الدولية في محاولة لإنهاء النزاع الذي دفع بملايين
وكان الأمين العام للأمم المتحدة
وأوضحت الأمم المتحدة أن جوتيريش سيجري محادثات مع الوفدين، وسيلقي كلمة في جلسة ختام هذه الجولة من المفاوضات.
يذكر أن المباحثات اليمنية التي تسعى لوضع أطر تمهد الطريق لوضع حد للحرب المستمرة منذ 2014 في السادس من ديسمبر الجاري في قرية ريمبو، ويفترض أن تختتم الخميس المقبل.
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