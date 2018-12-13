روسيا: اعتقال 7 أشخاص دعموا تنظيمي "داعش" و "النصرة" بالأموال

وكالات :

اعتقلت هيئة الأمن الروسية 7 أشخاص في موسكو والشيشان وداغستان وأنجوشيا بتهمة جمع الأموال لصالح مسلحي "داعش" و"جبهة النصرة" تحت غطاء مؤسسة خيرية، وفقًا لوكالة انباء الشرق الاوسط.



وأشار الأمن الروسي إلى تمكن هذه المؤسسة من إرسال ما يزيد على 385 ألف دولار منذ عام 2010 إلى هذين التنظيمين الإرهابيين.



وذكر بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن دائرة الأمن الفيدرالي الروسي بالاشتراك مع لجنة التحقيقات الروسية والحرس الوطني الروسي تمكنت من كشف أنشطة مجموعة من الأشخاص في منطقة موسكو وجمهورية الشيشان وجمهورية داغستان وجمهورية أنجوشيا، قدموا الدعم المالي لمسلحي تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيتين.



وأكد البيان أن هؤلاء الأشخاص وضعوا أرقام البطاقات المصرفية، وأدوات الدفع المختلفة على الشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة عبر الإنترنت لجمع الأموال بحجة بناء المساجد ومساعدة المسلمين ذوي الدخل المنخفض، كما لفت البيان إلى أن مؤسستي "مهاجرون" و "سلسبيل" الخيريتين حصلتا على هذه الأموال وقامتا بإرسالها إلى المنظمات الإرهابية، موضحا أنه منذ العام 2016 تم إرسال أكثر من 38 مليون روبل لتمويل الإرهاب (نحو 385 ألف دولار).

