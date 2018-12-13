متصلة تفاجئ مذيع ببثها ” أشواقها وهيامها” به على الهواء

لم يكن أمام مذيع بإحدى الإذاعات الخاصة سوى اللجوء إلى دبلوماسية أسعفته سريعاً للخروج من ” مطب” أوقعته فيه إحدى المتصلات ببثها “أشواقها وهيامها” به على الهواء مباشرة أثناء تقديمه أحد البرامج التفاعلية .

وتفاجأ المذيع بالإذاعة التي أنشئت حديثاً بإحدى الفتيات تتصل بالبرنامج الذي كان يقدمه ، وتبلغه إعجابها الشديد به و أنها ” تذوب فيه هياماً ووجداً ” ،وبحسب صحيفة المجهر لم يكن أمام المذيع سوى استدعاء أكبر قدر من كلمات ” المجاملة ” للخروج من ” المأزق” الذي وضعته في المتصلة على الهواء مباشرة فعاجلها بعدد من العبارات الدبلوماسية مثل ” ونحن بالتأكيد نحترم كل مشاهدينا و” نحن نعمل على إرضائكم ” حتى أنهى المكالمة بسلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)