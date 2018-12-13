تفاصيل مصافحة فيصل وعرمان

رصدت مصادر موثوقة أمس الأربعاء مصافحة تاريخية بين نائب رئيس المؤتمر الوطني،رئيس وفد المفاوضات فيصل حسن إبراهيم والقيادي بالحركة الشعبية ،ياسر عرمان بأديس أبابا .

وقالت مصادر لصيقة للصحيفة مصادر ياسر عرمان ظل طيلة الأيام الماضية في حالة بحث عن رئيس وفد الحكومة للجلوس معه ، وأمس أثناء خروج الوقد الحكومي وعلى بوابة فندق “ريدسون بولو” حرص ياسر عرمان على لقاء وفد الحكومة ومصافحة فيصل وتبادلا السلام .

وحاول عرمان تجاذب أطراف الحديث مع فيصل لكن فيصل ،غادر سريعاً ،وقال مراقبون أن عرمان يريد بعث رسائل لفيصل عبد العزيز الحلو من سلامة على فيصل ووقوفه معه ، بأن يمكن تجاوزهم وتحقيق أهداف مع الحكومة بعيداً عنهم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)