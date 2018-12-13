جولة بالبنوك والصرافات الآلية تكشف عن معاناة ومآسي المواطنين

كشفت جولة بالبنوك والمصارف والصرافات الآلية، عن معاناة بالغة تواجه المواطنين في الحصول على حاجتهم من النقود، وسرد موظفون وموظفات عن قصص ومآسٍ وصعوبات كبيرة تواجههم في سحب “النقود” لمقابلة احتياجاتهم اليومية. وقالت المواطنة “سميرة” أمس الأربعاء: (حضرت منذ الساعة السابعة صباحاً وظللت افترش الأرض حتى الثانية ظهراً عسى أن أجد الفرصة لصرف مرتبي الذي مر عليه أكثر من (12) يوماً ولكن دون جدوى).

وفي الأثناء، توقع الخبير المصرفي د. محمد عبد العزيز حسب صحيفة التيار، خروج عدد كبير من البنوك التجارية من الخدمة خلال الفترة القادمة، وأرجع ذلك لفقدان الثقة بين العملاء والجهاز المصرفي، ووصف عبد العزيز خلال حديثه، قرار تحجيم السيولة التي اتخذته الحكومة مؤخراً بـ(الخطأ الكبير)، وقال إن القرار أفقد المواطنين الثقة الكاملة تجاه البنوك المختلفة وقادهم ذلك لتخزين أموالهم بالمنازل خوفاً من عدم استردادها وقت الحوجة، وقطع عبد العزيز بصعوبة استرجاع ثقة العملاء في البنوك بالوقت الراهن، وذكر أن ما يحدث بالبنوك حالياً مشكلة حقيقية، وأردف: (الأزمة استفحلت دون علاج شافٍ)، ودمغ قرارات البنك المركزي بـ(الفشل)، ودعا المركزي للتوقف عن تلك القرارات لأنها لم تأتِ بنتائج وتسببت في أزمة (النقد) وجعلت معظم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)