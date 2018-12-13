إحباط تهريب “15” ألف حبة ترامدول داخل سماعات أستريو بمطار الخرطوم

نجحت إدارة الجمارك مطار الخرطوم في إحباط تهريب عدد “15.330” حبة ترامدول مخبأة بعناية فائقة داخل سماعات أستريو داخل البلاد.

وكشف مصدر أن وردية ” الكرار ” عبر معلومات ضبطت متهمين أثناء عملية التسليم نحو “15.330” حبة ترامدول مخبأة بعناية فائقة داخل سماعات أستريو متوسطة الحجم بصحبة راكب قادم من إحدى دول الجوار في طريقة لتسليم المضبوطات إلى أحد المنتظرين حيث ألقى القبض على المتهمين الراكب والمستلم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهتهما .

وتفيد متابعات بحسب صحيفة المجهر أن إدارة جمارك مطار الخرطوم حققت العديد من النجاحات بضبطها للكثير من حالات التهريب وذلك من خلال استخدامها للتقينات الحديثة مثل أجهزة الــ”x-ray ” وكاميرات المراقبة علاوة على فطنة ويقظة قوات إدارة جمارك مطار الخرطوم التي تمثل العين الساهرة واليد الأمنية لثروات واقتصاد البلاد من المهربين الذين يسعون إلى تدمير الاقتصاد الوطني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)