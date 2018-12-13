عريس مهدد بإلغاء زيجته بسبب شيك المهر

رفضت إحدى الأسر السودانية استلام مهر زواج ابنتهم شيكاً ووضعت العريس بين خيارين إما أن يسلمهم المبلغ أو إلغاء فكرة الزواج نهائياً من ابنتهم .
وتعود التفاصيل حسب حديث العريس الذي فضل حجب اسمه قائلاً تقدمت لإحدى الفتيات منها ، وتمت الموافقة ، وحددنا نهاية شهر ديسمبر القادم موعداً لزواجنا ، وكان لا بد من دفع المهر ، وهو عبارة عن ستين ألف جنيه فسعيت جاهداً لتوفيره إلا أنني فشلت وذلك نسبة لانعدام الكاش في البنوك بالرغم من أن رصيدي الموجود بالبنك يكفي .
وأضاف بحسب صحيفة السوداني (ما كان مني إلا وأن حررت شيكاً بالمبلغ وقدمته لأسرة الفتاة لكنهم رفضوا استلامه وطالبوني بالمبلغ عداً ونقداً وهذا من المستحيلات ، لذا سأضطر لتأجيل الزيجة حتى تتوفر السيولة وإن رفضت أسرتها سأضطر لإلغاء الفكرة نهائياً).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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