3 شهداء و 38 معتقلًا في الضفة والقدس

الخليج 365 | فريق التحرير

استيقظ الفلسطينيون صباح اليوم الخميس على خبر استشهاد 3 شبان واعتقال أكثر من 30 فلسطينيًا من القدس والضفة الغربية.

واختطفت قوة من المستعربين الشاب صالح البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله ثم أعلن "الشاباك" عن اعتقال منفذي عملية "عوفرا" واستشهاد صالح.

وبعدها بساعات اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس ودار اشتباك مسلح مع الشاب المطارد منذ شهرين أشرف نعالوة ما أدى إلى استشهاده.

وفي وقت لاحق نفذ شاب عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة أدت إلى إصابة إسرائيليين بجراح طفيفة ومتوسطة، وأطلقت قوات الاحتلال النار عليه ليستشهد على الفور، وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو مجد كمال مطير من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

وعرف من المعتقلين في مدينة القدس المحتلة، مدير فرقة القدس الفنية مراد الزغاري، وأبو يعقوب الدباغ، وماجد الجعبة، ونافذ الجعبة وفادي الجعبة وعمر محيسن وخضر العجلوني وأحمد جابر وعمرو ابو عرفة وجهاد قوس ويونس عاشور ومحمد عاشور.

كما اعتقلت من القدس، لؤي ناصر الدين وحمزة ملحس وخالد ملحس وأبو وائل الفاخوري وعماد ابو سنينة ومحمد غنيم الننش وخضر العجلوني وعامر البزلميط ومحمد نادي الهشلمون ومراد مسك ومنير الباسطي ومحمود عبد اللطيف.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة كوبر شمال رام الله، عقب استشهاد الشاب صالح البرغوثي على يد قوات الاحتلال، إذ اعتقلت الأسير السابق عمر البرغوثي والد الشهيد صالح وشقيق الشهيد عاصف البرغوثي وزوج شقيقته هادي البرغوثي، وخلدون البرغوثي ومنير العبد وخالد العبد وخالد منعم زيبار.

ومن مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس اعتقل جيش الاحتلال أفراد من عائلة بشكار وهم أصحاب المنزل الذي اختبأ به الشهيد أشرف نعالوة الذي اغتالته قوات الاحتلال عقب اشتباك مسلح، وهم الأسير السابق فوزي بشكار وعنان بشكار ورائد بشكار والأسير السابق أمجد بشكار.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد حبش حماد وأحمد تيسير حامد وبلال حامد من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، فيما اعتقلت الأسير السابق علاء ابريوش من مدينة دورا جنوب الخليل.

ومن طوباس اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس فازع صوافطة، وعمر حمزة دراغمة ومحمد عماد صوافطة.