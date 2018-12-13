كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 قتلى وعشرات الجرحى في حادث اصطدام قطار بأنقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد القتلى جراء حادث اصطدام قطار في أنقرة إلى 9 أشخاص، بينهم السائق، وإصابة 46 بينهم 3 في حالة حرجة.

اصطدام القطار بقاطرة

وأفادت وزارة المواصلات التركية في بيانها اليوم الخميس، أن سبب الحادث هو "اصطدام القطار بقاطرة، من المفترض عدم وجودها على هذا المسار".

هذا ووقع صباح اليوم الخميس، حادث اصطدام قطار فائق السرعة في طريقه من أنقرة إلى قونية، بقاطرة. وخرجت عربتان من القطار عن مسارهما.

ويعيد ما وقع اليوم للأذهان الحادث المشابه الذي جرى في يوليو من هذا العام وقتل فيه 20 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين على إثر خروج قطار عن مساره بولاية تكيرداغ، الواقعة شمال غربي تركيا.