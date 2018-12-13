كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط مخطط لهجمات إرهابية في السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخص يشتبه بالتخطيط لشن هجوم إرهابي. التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية وأكدت وكالة "رويترز" أن الشرطة السويدية اعتقلت شخصا يشتبه فيه بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية، أو التحريض عليها. وذكرت الشرطة، حسب الوكالة، أن مستوى الخطر الإرهابي في البلاد لا يزال على مستوى ثلاث من خمس درجات.

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