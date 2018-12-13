كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: الموقوفان الكنديان يشكلان تهديدا للأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشتبه السلطات الصينية في أن يكون المواطن الكندي مايكل سبايفور، الذي احتجزته، قد ارتكب أعمالا تهدد الأمن القومي الصيني، حسبما ذكرت اليوم الخميس بوابة المعلومات "Dongbei Xinvenwan".

أنشطة تسبب ضررا لأمن الدولة

ووفقا لبوابة المعلومات، فإن سبايفور كان يمارس أنشطة تسبب "ضررا لأمن الدولة في الصين الشعبية". وذكرت البوابة أنه تم إحضار المواطن الكندي المحتجز لاستجوابه في إدارة أمن مدينة داندونغ (مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية).

السلطات الصينية تعتقل مواطنا كنديا

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة الكندية "غلوب أند ميل" نقلا عن مصدر مطلع، أن السلطات الصينية اعتقلت مواطنا كنديا يدعى مايكل سبايفور، ساعد في تنظيم اجتماع للاعب كرة السلة الأمريكي المحترف سابقا، دينيس رودمان، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

كما أفادت الصحيفة، أن سبايفور يدير منظمة غير حكومية للتبادل الثقافي الدولي معروفة باسم "بايكتو" تقوم بتنظيم رحلات سياحية إلى جمهورية كوريا الشمالية، وإجراء مباريات الهوكي في هذا البلد.