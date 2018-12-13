كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: كييف تحضر هجوما عسكريا في محور ماريوبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن أوكرانيا تحضر لهجوم عسكري منظم على مدينة ماريوبول الواقعة في مقاطعة دونباس.

معلومات استخباراتية

ووفقا لمعلومات استخباراتية حصلت عليها موسكو قالت زاخاروفا " للأسف وردتنا معلومات خاصة من منطقة دونباس حول الاستعداد الأوكراني لهجوم عسكري منظم على مدينة ماريوبول الواقعة في مقاطعة دونباس".

وأضاف قائلة " كييف تحاول من خلال تطبيق إجراءات حالة الحرب أن تقوم بهجوم عسكري منظم وكبير من خلال استدعاء قوات إضافية إلى خطوط التماس مع منطقتي لوغانسك ودونيتسك لمحاولة التقدم والسيطرة".