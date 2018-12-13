بعد تدوينته المثيرة للجدل…جمعيات قضائية تعقد ندوة للرد على الرميد

قرّر ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية في المغرب تنظيم ندوة صحافية، غدا الجمعة، في مدينة الدارالبيضاء، من أجل الرّد على تدوينة المصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص متابعة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وإحالته على غرفة الجنايات في فاس.

ووجه ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب، الدّعوة إلى مختلف المنابر الاعلامية، من أجل تغطية الندوة الصحافية، التي سيرد فيها على تدوينة الرميد، التي انتقد فيها إعادة متابعة رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، بعد أن طوى القضاء، وهيأة الإنصاف والمصالحة، قضيته منذ 25 سنة.

ورافق الجدل تدوينة المصطفى الرميد، المسؤول السياسي والحكومي، التي نشرها على جداره في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عقب صدور قرار متابعة حامي الدين من لدن قاضي التحقيق في فاس، واعتبرها بعض تصحيحاً لاختلالٍ قضائي، بينما أكد آخرون بأنه تدخل سياسي، واستغلال لمنصب حكومي في استقلالية المؤسسة القضائية.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اعتبرت في بلاغ لها، أن قرار متابعة عبد العالي حامي الدين، “يشكل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة، وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية، وتمس في العمق بالأمن القضائي”، وقامت بتشكيل لجنة يرأسها المصطفى الرميد، من أجل متابعة الموضوع الذي أصبح موضوع الرأي العام.