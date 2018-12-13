كاميرا المراقبة تطيح بثلاثيني حاول اغتصاب طفلة في ربيعها الثامن بالناظور

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، مساء أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على شاب في عقده الثالث، بعدما حاول اغتصاب طفلة في ربيعها الثامن بأحد الأحياء الشعبية المعروفة وسط الناظور.

وحسب مصادر “اليوم24″، فبعد فرار الجاني، أبلغت الطفلة والدتها التي تعرفت عليه، بعد أن وصفته لها ابنتها، لتقوم الأم بإخطار الشرطة، التي حضرت إلى عين المكان وألقت القبض عليه.

وأضافت ذات المصادر، أن المتهم حاول إنكار فعلته وجريمته أثناء التحقيق الأولي الذي قامت به العناصر الأمنية داخل مخفر الشرطة، إلا أن إحدى كامرات نظام المراقبة المثبتة بمحل تجاري بالحي كشفت وجهه وتم التعرف عليه.