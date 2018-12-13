تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، مساء أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على شاب في عقده الثالث، بعدما حاول اغتصاب طفلة في ربيعها الثامن بأحد الأحياء الشعبية المعروفة وسط الناظور.
وحسب مصادر “اليوم24″، فبعد فرار الجاني، أبلغت الطفلة والدتها التي تعرفت عليه، بعد أن وصفته لها ابنتها، لتقوم الأم بإخطار الشرطة، التي حضرت إلى عين المكان وألقت القبض عليه.
وأضافت ذات المصادر، أن المتهم حاول إنكار فعلته وجريمته أثناء التحقيق الأولي الذي قامت به العناصر الأمنية داخل مخفر الشرطة، إلا أن إحدى كامرات نظام المراقبة المثبتة بمحل تجاري بالحي كشفت وجهه وتم التعرف عليه.
شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا المراقبة تطيح بثلاثيني حاول اغتصاب طفلة في ربيعها الثامن بالناظور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .