برلمانيو البيجيدي بالشمال يسائلون اعمارة عن حذف خدمات النقل السككي

قدّم سبعةُ أعضاء من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، حول حرمان مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خدمات النقل السّككي.

وأكّد البرلمانيون السّبعة أن الآلاف، من ساكنة مدن جهة الشمال، يعيشون في عزلة ويتجرعون معاناة بسبب حذف خدمات النقل السّككي، بينما كان المنتظر أن يستفيدوا من خدمات جديدة.

وأوضحوا أن المواطنين الذين لهم مآرب إدارية أو استشفائية أو غيرها، بكل من مدينة الرباط أو البيضاء، باتوا يعيشون إشكالات ترتهن بخدمات النقل السّككي.

وساءل برلمانيو المصباح، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الوزير عبد القادر اعمارة حول حذف خدمات النقل السّككي في اتجاه المدن الرئيسية للمملكة، وعن الإجراءات التي سيقوم بها من أجل فكّ العزلة عن أقاليم وجماعات بجهة طنجة تطوان.