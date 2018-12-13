تقرير: المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي خفض وارداته من الأسلحة

وضع تقرير حديث عن التسلح في العالم المغرب في الرتبة 30 عالميا في تصنيف الدول المستوردة للسلاح في العالم، وهو التصنيف الذي جاءت فيه 10 دول عربية ضمن قائمته، وبلغت نسبة وارداتها من الاسلحة أزيد من 30 في المائة من واردات السلاح في العالم.

وحسب التقرير، الذي نشره معهد استوكهولم لأبحاث السلام، مطلع الأسبوع الجاري، فإن المغرب يمثل 0.9 في المائة من واردات السلاح العالمية، وانخفضت واردات سلاحه من سنة 2013 إلى نهاية العام الماضي بأكثر من النصف.

ذات التقرير، أوضح أن المغرب يستورد 54 في المائة من أسلحته من أمريكا، و44 في المائة من فرنسا، و1.4 من إيطاليا، فيما يصنف التقرير المغرب، على أن البلد العربي الوحيد الذي خفض وارداته من الأسلحة خلال العام الماضي.

واستوردت خمس دول عربية أكثر من ربع السلاح في العالم، وهي دول السعودية ومصر والإمارات والجارة الشرقية الجزائر ثم العراق.