طقس اليوم.. بارد مع نزول أمطار وثلوج

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الخميس، مرور سحب ستصبح كثيفة أكثر مما سيهيء الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية وذلك منذ الصباح فوق كل من منطقة طنجة والريف واللوكوس والواجهة المتوسطية والسهول الواقعة شمال آسفي ثم ستمتد خلال الظهيرة والليل نحو كل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية ومرتفعات الاطلسين الكبير والمتوسط .

كما سيلاحظ ظهور سحب كثيفة نسبيا فوق السهول الواقعة شمال الصويرة والسهول الممتدة غرب الاطلس مع إمكانية سقوط بعض القطرات المطرية ، هذا فضلا عن سقوط بعض الثلوج الضعيفة فوق قمم الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير خلال الليل في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة ،مع طقس بارد نسبيا خلال الليل والصباح بالمرتفعات.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الغربي بمنطقة طنجة والساحل المتوسطي والريف والاطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ، بينما ستهب معتدلة إلى محليا قوية شيئا ما من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و04 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 05 و09 درجات بالسايس والجنوب الشرقي، وما بين 09 و14 درجة بكل من منطقة طنجة والسهول وسوس وداخل الاقاليم الجنوبية، وما بين 14 و18 درجة بغرب الاقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الوسطى والجنوب الشرقي وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الاطلسي، وما بين 23 و28 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قويالهيجان بباقي السواحل، وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي الهيجان مساء ما بين العرائش والصويرة.