المغرب: جماهير الرجاء البيضاوي تتفاعل مع جاريدو والسفري  

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تفاعلت جماهير نادي الرجاء البيضاوي في المغرب مع صورة معبرة ظهر فيها مدرب الفريق، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مع مساعده يوسف السفري، أكدت عودة علاقتهما إلى طبيعتها، بعد خلافات تفجرت بينهما خلال نهائي الكونفدرالية بكينشاسا.

وظهر جاريدو والسفري يتعانقان ويتبادلان الابتسامات، في لقطة تفاعل معها الآلاف من مشجعي نادي الرجاء الرياضي المعروف بالرجاء البيضاوي، وهو نادٍ رياضي مغربي من مدينة الدار البيضاء تأسس يوم 20 آذار/ مارس عام 1949.

وأكدت الصورة، تجاوز الفريق وخاصة طاقمه الفني، للمشاكل التي حدثت بعد العودة بكأس الكونفدرالية من الكونغو.

وكان الرئيس السابق للرجاء، محمد أوزال، مهندس المصالحة بين الطرفين.

وجرى خلال المصالحة، تحديد اختصاصات مساعد المدرب، وتأكيد الأخير أنه في خدمة الفريق ومصلحته، دون تدخل في مهام جاريدو واختياراته الفنية، الأمر الذي لقي ارتياحا بين جماهير الرجاء البيضاوي.