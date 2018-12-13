انتكاسة ريال مدريد: جونيور يناشد اللاعبين بالتركيز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يمر نادي ريال مدريد الإسباني في مرحلة صعبة عكستها خسارته البيتية القاسية أمام فريق سسكا موسكو، الليلة الماضية، في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال بثلاثية نظيفة، على أرضه وبين جماهيره، ويستعد لمواجهة رايو فاليكانو يوم السبت المقبل في الليغا.

وقال مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، إنه على اللاعبين أن يكونوا أكثر تركيزا منذ بداية المباريات وحتى نهايتها.

وأوضح جونيور في تصريحات بعد مباراة سسكا موسكو، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه "علينا التركيز بشكل أكبر. لقد حاولنا كثيرا، لكننا لم ننجح في التسجيل".

وأضاف البرازيلي الذي كان من أبرز نجوم ريال مدريد في المباراة، أن "كل اللاعبين يمتلكون إمكانيات رائعة، إلا أن الفريق لم يكن في يومه".

وأكد مواصلة العمل من أجل التحسن، وقال: "يوم السبت لدينا مباراة أخرى وعلينا اللعب بشكل جيد وإضافة 3 نقاط جديدة".