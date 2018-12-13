الفريديس: منظمة الصيادين تقرر تصعيد خطواتها النضالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضمن سلسلة اجتماعات العمل التي تجريها منظمة الصيادين القطرية، عقدت إدارة المنظمة جلسة مع لجنة الصيادين في الفريديس بحضور عضو المجلس المحلي في قرية الفريديس، رياض عبد الهادي، والباحث في مجال البحر في وزارة الزراعة، أورن سونين، مؤخرا، وقررت خطواتها النضالية.

وتمحور الاجتماع حول قضيتين أساسيتين وهما؛ الملاحقات والتضييقات ومحاولة إخلاء صيادي الفريديس من شاطئ الطنطورة من قبل المجلس الإقليمي "حوف هكرمل"، ومخطط المحميات الطبيعية الذي أودعته "سلطة الطبيعة والحدائق"، ويهدد مصير فرع صيد الأسماك في البلاد.

وفي ختام النقاش تقرر عقد اجتماع مع الجهات المسؤولة ومندوبي الوزارات بمشاركة إدارة مجلس الفريديس المحلي، لتسوية قضية مكانة الصيادين في الفريديس وتحصين حقوقهم ومكانتهم التاريخية على شاطئ الطنطورة، من خلال اتفاق قانوني رسمي، والتصدي لكل التضييقات.

أما بخصوص مخطط المحميات الطبيعية، فتقرر إعداد ورقة مطالب ومخطط بديل، بالتعاون مع مختصين وباحثين في المجال، وتقديمه للجهات المسؤولة، كخطوة نضالية إضافية للاعتراضات التي قدمناها، مؤخرًا. كما تقرر تنظيم تظاهرات احتجاجية في عدد من الموانئ والشواطئ، سيحدد برنامجها لاحقا.