شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال 3 فلسطينيين واعتقال 38 آخرين في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 _ واس:

استشهد، اليوم ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتقلت قوات الاحتلال 38 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في المحافظات، أن قوات الاحتلال صعّدت من انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد كل من الشاب صالح عمر البرغوثي من قرية كوبر في رام الله، والشاب صالح عمر البرغوثي من قرية كوبر، فيما اغتالت وحدة خاصة من جيش الاحتلال الشاب أشرف وليد سليمان نعالوة، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

كما شنت قوات الاحتلال اليوم، حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين ، طالت 38 فلسطينيًا على الأقل، من الضفة بينهم أسرى محررين.