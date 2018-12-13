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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. حادث مروع لقطار بتركيا يوقع 47 قتيلاً وجريحاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 43 آخرون، صباح اليوم، في حادث قطار فائق السرعة بالعاصمة التركية أنقرة.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض عربات القطار خرجت عن مسارها بعدما اصطدم القطار، الذي كان متجهاً من أنقرة إلى قونيا في الجنوب ، بجسر علوي.
فيما هرعت سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث. ولم تتضح بعد ملابسات الحادث.
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