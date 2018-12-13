انت الان تتابع ضبط 233 متهما في مداهمات أمنية بأبو النمرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٦ ص

نفذت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، بمشاركة ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور وشرطة المرافق وقوات الأمن والأمن المركزي في إطار خطة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بمكافحة الجريمة في شتى صورها، وتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، خاصة بالطرق السريعة والمحاور والميادين الهامة ودوائر الأقسام والمراكز؛ لخلق الإحساس لدى المواطنين بالأمن تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وأسفرت الحملة التي ترأسها العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، عن ضبط 5 قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، و3 قطع أسلحة بيضاء. وألقت القوات القبض على 3 مراقب هارب، 3 ضبط وإحضار، 5 نوعيات خطرة و7 مسجل خطر، وتنفيذ 202 حكم قضائي متنوع (31 جناية منها 6 مؤبد – 53 مستأنف –