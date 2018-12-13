انت الان تتابع «قتلت 10 أشخاص الآن».. آخر كلمات منفذ هجوم ستراسبوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١١ ص

تفاصيل جديدة، بشأن الهجوم الذي نفذه شريف شيكات، 29 عاما، في مدينة ستراسبوج شرقي فرنسا قبل يومين، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين على الأقل، إذ ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن شيكات صعد إلى سيارة أجرة عقب إطلاق النار على المارة في الشارع، وطلب من السائق تحت تهديد السلاح التوجه إلى منطقة نيودورف جنوب شرقي فرنسا، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم قال للسائق، إنه قتل للتو 10 أشخاص، مضيفة أن المهاجم أجبر السائق على التحرك بسرعة مشهرا مسدسا في وجهه، قبل أن يترجل مجددا ويطلق النار على أحد أفراد الشرطة، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت تقارير إعلامية فرنسية، إن شيكات ولد في فبراير 1989 في ستراسبورج، وكان يسكن في حي نودورف، وكان معروفا بأفكاره المتطرفة، وقضى عقوبات بالسجن في كل من فرنسا وألمانيا لإدانته بـ«جرائم صغيرة»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وداهمت الشرطة الفرنسية مقر سكن منفذ الهجوم الذي شهدته مدينة «ستراسبورج»