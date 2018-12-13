انت الان تتابع لأول مرة.. امرأة ترأس مجلس النواب البحريني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ ص

فوزية زينل

انتخب مجلس النواب البحريني، أمس الأربعاء، فوزية زينل لرئاسة مجلس النواب لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع فى البحرين، وخلال الجلسة الإجرائية في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، حصلت زينل على 25 صوتا من أصوات النواب الأربعين، متقدمة على منافسيها النائب عادل العسومي الذي حصل على 13 صوتا، والنائب عيسى الكوهجي الحاصل على صوتين اثنين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، كما فاز النائب عبدالنبي سلمان بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد حصوله على 24 صوتاً، وفاز النائب علي زايد بالتزكية بمنصب النائب الثاني.

ووجهت فوزية زينل، في كلمة بعد انتخباها، الشكر للعاهل البحريني للملك حمد بن عيسى آل خليفة على نجاح العملية الانتخابية، ومواصلة المسيرة الديمقراطية، كما تعهدت بالوقوف على مسافة واحدة مع الجميع، لبدأ صفحة جديدة من العمل النيابي. وبعث الملك حمد بن عيسى برقية تهنئة إلى فوزية زينل، أكد فيها أن انتخاب أول