انت الان تتابع لأول مرة.. امرأة ترأس مجلس النواب البحريني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ ص
فوزية زينل
انتخب مجلس النواب البحريني، أمس الأربعاء، فوزية زينل لرئاسة مجلس النواب لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع فى البحرين، وخلال الجلسة الإجرائية في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، حصلت زينل على 25 صوتا من أصوات النواب الأربعين، متقدمة على منافسيها النائب عادل العسومي الذي حصل على 13 صوتا، والنائب عيسى الكوهجي الحاصل على صوتين اثنين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، كما فاز النائب عبدالنبي سلمان بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد حصوله على 24 صوتاً، وفاز النائب علي زايد بالتزكية بمنصب النائب الثاني.
ووجهت فوزية زينل، في كلمة بعد انتخباها، الشكر للعاهل البحريني للملك حمد بن عيسى آل خليفة على نجاح العملية الانتخابية، ومواصلة المسيرة الديمقراطية، كما تعهدت بالوقوف على مسافة واحدة مع الجميع، لبدأ صفحة جديدة من العمل النيابي. وبعث الملك حمد بن عيسى برقية تهنئة إلى فوزية زينل، أكد فيها أن انتخاب أول
ووجهت فوزية زينل، في كلمة بعد انتخباها، الشكر للعاهل البحريني للملك حمد بن عيسى آل خليفة على نجاح العملية الانتخابية، ومواصلة المسيرة الديمقراطية، كما تعهدت بالوقوف على مسافة واحدة مع الجميع، لبدأ صفحة جديدة من العمل النيابي.
وبعث الملك حمد بن عيسى برقية تهنئة إلى فوزية زينل، أكد فيها أن انتخاب أول امرأة رئيسا لـمجلس النواب البحريني يعد نقلة حضارية وإنجازا تعتز به المملكة، التي عملت بشكل دائم على دعم وتمكين المرأة البحرينية حتى وصلت إلى قمة السلطة التشريعيي.
بدوره، أشاد المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، في بيان، "بالإنجاز الرفيع الذي حققته المرأة البحرينية بترؤسها للمجلس النيابي عن طريق التصويت الحر المباشر".
ودخلت فوزية لأول مرة البرلمان بعد نجاحها في الانتخابات التى جرت الشهر الماضي، إذ ترشحت عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية.
شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. امرأة ترأس مجلس النواب البحريني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .