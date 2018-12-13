انت الان تتابع غدا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ ص

انقطاع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه بمدينة أبو النمرس لمدة 24 ساعة، وذلك لتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي لأعمال التطهير النصف سنوية بمحطة مياه أبو النمرس، وتبدأ الساعة السادسة مساء غدا الجمعة وحتى الساعة السادسة مساء بغد غد السبت، وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال، وأوضحت الشركة أنه نتيجة للأعمال سيتم قطع المياه عن بعض المناطق وهي: بني يوسف، زاوية أبو مسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، شارع 6 أكتوبر، وضعف عام بخطوط المياه بباقي أنحاء مركز ومدينة أبو النمرس.

وذكرت الشركة، أنه ييتم تسيير سيارات لنقل مياه الشرب النقية لتلك المناطق، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال.يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر