ضبط 51 متهما بالاتجار في المخدرات والسلاح بالجيزة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ ص
حملات تفتيشية مكبرة شنتها مديرية أمن الجيزة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في مجال ملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة؛ استهدفت إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، تحقيقا لمبدأ الردع العام، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية. وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات التي قادها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 38 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة.
وبلغت المضبوطات -حسب بيان صادر عن المديرية- 1110 جرامات من مخدر الحشيش، و51 جرام هيروين، و777 قرصًا مخدرًا، و3 كيلو جرامات بانجو و11 كجم من مخدر الإستروكس. وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة بقيادة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 13 متهمًا -13 قضية دفاع
وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة بقيادة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 13 متهمًا -13 قضية دفاع عن النفس- عُثر بحوزتهم على 7 فرد خرطوش محلية الصنع، و5 طبنجات عيار 9 مم، وبندقية آلية وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وجاءت الحملات في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى ضبط الخارجين عن القانون، خاصة تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
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