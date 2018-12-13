انت الان تتابع ضبط 590 قضية مخابز ومواد بترولية فى 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٤ ص

أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق، من ضبط 487 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال 5 أيام، علاوة على ضبط 103 قضايا مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية. من جانبها تمكنت مباحث ومديرية التموين بالبحيرة من ضبط 11200 رغيف خبز مدعم و124 بطاقة بسيارة نقل فر قائدها هاربا، وتم ضبط صاحب مخبز بلدى مدعم لاستيلائه على 3 أطنان دقيق.

تم ضبط السيارة رقم "ف ع ر 5749" (فر قائدها هاربًا) لقيامه بتجميع (11200) رغيف خبز بلدى مدعم مخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، وكان بداخل السيارة (124) بطاقة تموينية ذكية لإعادة بيعه بالسوق السوداء والتلاعب فى الحصة المقررة لأصحاب البطاقات التموينية من الخبز البلدى المدعم لتحقيق