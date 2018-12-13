حلم التأهل يراود 16 فريقا في الدوري الأوروبي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يستعد الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لاستقبال 8 ضيوف جدد، وهي الفرق التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك لخوض غمار دور الـ32

تبحث فرق إشبيلية "صاحب الرقم القياسي بخمسة ألقاب"، وفياريال الإسبانيان، وميلان الإيطالي، عن حسم التأهل للدور التالي في بطولة الدوري الأوروبي، عندما تخوض آخر جولات دور المجموعات، اليوم الخميس، وكانت فرق آرسنال وتشيلسي وباير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت ودينامو زغرب ودينامو كييف وفنربخشة ولاتسيو وريال بيتيس وسالزبورج وسبورتنج لشبونة وزينيت سان بطرسبرج وزيورخ، قد حجزت مقاعدها بالفعل في الدور التالي، ويضاف إلى هذه الأسماء القادمة من دوري الأبطال وعلى رأسها فالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي، ليتبقى بذلك معرفة 16 فريقا.

ووضعت خسارة إشبيلية أمام ستاندر لييج البلجيكي في الجولة الخامسة بهدف نظيف ضمن المجموعة العاشرة، الفريق الأندلسي أمام خيار الفوز فقط في مباراته الأخيرة عندما يستضيف كراسنودار الروسي، صاحب الصدارة بـ12 نقطة، وتجمد رصيد حامل الرقم القياسي في الفوز باللقب (5 مرات) عند 9 نقاط، وهو نفس رصيد الفريق البلجيكي،

ووضعت خسارة إشبيلية أمام ستاندر لييج البلجيكي في الجولة الخامسة بهدف نظيف ضمن المجموعة العاشرة، الفريق الأندلسي أمام خيار الفوز فقط في مباراته الأخيرة عندما يستضيف كراسنودار الروسي، صاحب الصدارة بـ12 نقطة، وتجمد رصيد حامل الرقم القياسي في الفوز باللقب (5 مرات) عند 9 نقاط، وهو نفس رصيد الفريق البلجيكي، ولكن كبير إقليم الأندلس يتفوق بأفضلية المواجهات المباشرة والأهداف.

ويكفي الفريق الروسي العودة بنقطة التعادل من الأندلس لضمان الحفاظ على صدارة المجموعة، كما أن خسارته مع خسارة ستاندر لييج أيضا ستكفل له العبور للدور التالي، أما في حالة فوز الفريق البلجيكي، فسيكون على ممثل روسيا أن يخسر بفارق أكثر من خمسة أهداف ليودع البطولة بفارق الأهداف.

وفي المجموعة السادسة، يحل ميلان، ضيفا ثقيلا على أوليمبياكوس اليوناني وعينه على الخروج على الأقل بنتيجة التعادل لضمان العبور للدور التالي، ويحتل "الروسونيري" المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يمتلك ممثل الإغريق 7 نقاط ولا بديل أمامه سوى الخروج بالنقاط الثلاث، وبفارق أكثر من هدفين، حتى تكون له أفضلية المواجهات المباشرة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما على ملعب (سان سيرو) بنتيجة (3-1)، على الجانب الآخر، يحط ريال بيتيس الرحال في لوكسمبورج لمواجهة إف 91 ديديلانج، وهدفه اقتناص النقاط الثلاث لحسم بطاقة التأهل كمتصدر للمجموعة.

ووجه ميلان تحذيرًا لجماهيره قبل السفر إلى اليونان لمؤازرة الفريق في مباراته أمام أولمبياكوس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة "أثينا"، وطالب ميلان، في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، بضرورة إحضار كل فرد للهوية مع التذاكر، بالإضافة إلى عدم السير بشكل فردي في شوارع اليونان أو ارتداء القمصان أو الأوشحة خارج الملعب خوفًا من تعرض الجماهير لأي أعمال عنف، كما طالب ميلان جماهيره بعدم استخدام المواصلات العامة، واللجوء فقط إلى وسائل النقل التي سيوفرها النادي للمشجعين في أثينا.

بينما تبدو الأمور أكثر تشابكا بالنسبة لفياريال في المجموعة السابعة، حيث يتقاسم الفريق صدارة الترتيب بسبع نقاط مع رابيد فيينا النمساوي، بينما يأتي من خلفهما رينجرز الإسكتلندي مباشرة بست نقاط، ومن بعده سبارتاك موسكو الروسي بخمس نقاط، وهو ما يعني أن الفرق الأربعة لديها فرصة في التأهل.

وستشهد الجولة الختامية في المجموعة خروج رينجرز لمواجهة رابيد فيينا، بينما سيتسلح فياريال بعاملي الأرض والجمهور أمام الفريق الروسي للعبور باللقاء إلى بر الأمان وتأكيد أحقيته بالتأهل كمتصدر للمجموعة.

ولكن يبدو أن الأمور لن تكون سهلة بالنسبة لفريق "الغواصات الصفراء" الذي يعاني من سوء نتائج في المسابقة المحلية هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، ولا يبتعد عن مناطق الهبوط سوى بأفضلية الأهداف أمام أتلتيك بيلباو، وستكون المباراة بمثابة الظهور الأول لمدربه الجديد لويس جارسيا الذي تولى المهمة خلفا لخافي كاييخا المقال بسبب سوء النتائج.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الفرق المذكورة سلفا في تأمين موقفها من الاستمرار في البطولة، تتطلع فرق أخرى لمواصلة سلسلة أرقامها القياسية والإيجابية في هذه النسخة والتي تتمثل في حصد العلامة الكاملة في جميع الجولات وهي سالزبورج وآينتراخت وتشيلسي.

وضمن المجموعة الثانية، سيدخل الفريق النمساوي مباراته أمام سيلتيك وعينه على مواصلة عزف نغمة الانتصارات للجولة السادسة تواليا، لا سيما أنه أمن بالفعل صدارته وبفارق 6 نقاط كاملة عن مستضيفه في المواجهة الختامية.

أما الفريق الألماني، الذي حسم موقعه في الصدارة، فلم يعرف هو الآخر طعما للخسارة في المجموعة الثامنة على مدى 5 جولات متتالية، وسيسعى بالطبع للحفاظ على هذا السجل النظيف عندما يحل ضيفا على لاتسيو في العاصمة روما، في مباراة تحصيل حاصل لكلا الفريقين اللذين حسما تأهلهما بالفعل للدور التالي.

وضمن المجموعة الـ12، سيكون تشيلسي في نزهة عندما يحل ضيفا على مول فيدي المجري، حيث سيخوض رجال الإيطالي ماوريسيو ساري اللقاء بنشوة الانتصار بثنائية نظيفة على حامل لقب البريميرليج، مانشستر سيتي يوم السبت الماضي.

- بشكتاش (تركيا) × مالمو (السويد) الساعة 7.55 مساء

- كي آر سي جينك (بلجيكا) × ساربسبورج 08 (النرويج) الساعة 7.55 مساء

- إشبيلية (أسبانيا) × كراسنودار (روسيا) الساعة 7.55 مساء

- بلدية آكهيسار سبور (تركيا) × ستاندر دو لياج (بلجيكا) الساعة 7.55 مساء

- مارسيليا (فرنسا) × أبولون ليماسول (قبرص) الساعة 7.55 مساء

- لاتسيو (إيطاليا) × آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) الساعة 7.55 مساء

- فياريال (إسبانيا) × سبارتاك موسكو (روسيا) الساعة 7.55 مساء

- رابيد فيينا (النمسا) × جلاسكو رينجرز (إسكتلندا) الساعة 7.55 مساء

- باوك سالونيكا (اليونان) × باتي بوريسوف (روسيا البيضاء) الساعة 7.55 مساء

- مول فيدي (المجر) × تشيلسي (إنجلترا) الساعة 7.55 مساء

- رين (فرنسا) × إف سي أستانا (كازاخستان) الساعة 7.55 مساء

- دينامو كييف (أوكرانيا) × يابلونك (التشيك) الساعة 7.55 مساء

- آيك لارناكا (قبرص) × باير ليفركوزن (ألمانيا) الساعة 10 مساء

- لودوجوريتس رازجراد (بلغاريا) × زيوريخ (سويسرا) الساعة 10 مساء

- لايبزيج (ألمانيا) × روزنبورج ( النرويج) الساعة 10 مساء

- سيلتك (إسكتلندا) × ريد بول سالزبورج (النمسا) الساعة 10 مساء

- كوبنهاجن (الدانمارك) × بوردو (فرنسا) الساعة 10 مساء

- سلافيا براج (التشيك) × زينيت سانت بطرسبرج (روسيا) الساعة 10 مساء

- سبارتاك ترنافا (سلوفاكيا) × فنربخشة (تركيا) الساعة 10 مساء

- دينامو زغرب (كرواتيا) × أندرلخت (بلجيكا) الساعة 10 مساء

- سبورتنج لشبونة (البرتغال) × فورسكلا بولتافا (أوكرانيا) الساعة 10 مساء

- آرسنال (إنجلترا) × كارباج اجدام (إذربيجان) الساعة 10 مساء

- أف 91 ديديلانجي (لوكسمبرج) × ريال بيتيس (أسبانيا) الساعة 10 مساء

- أوليمبياكوس (اليونان) × ميلان (إيطاليا) الساعة 10 مساء

