«المعزول وسرقة فيلا لواء سابق» في محاكمات اليوم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام لقتلهم سائقا.. إعادة الحكم في محاكمة المعزول محمد مرسي.. ومحاكمة 6 متهمين بسرقة فيلا لواء سابق بالطريق الصحراوي

يمر قطار محاكمات اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- بعدد من المحطات الهامة يحظى بعضها باهتمام الرأي العام، وتشهد أروقة المحاكم بمحافظتي القاهرة والجيزة قضايا عدة أبرزها محاكمة 3 متهمين بقتل سائق، صدر ضدهم حكم بالإعدام، وتستمع محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال الشهود في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المتداولة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، ونظر محاكمة 6 متهمين بسرقة فيلا لواء سابق بالطريق الصحراوي. البداية من محكمة جنايات القاهرة التي ستصدر حكمها في إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام قتلوا سائقًا لسرقة سيارته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "سليم أبو غيط سلامة حسين، ومحمد عياد عودة مسلم، وإبراهيم خضر عبيد الله سليم"، قتلوا المجني عليه محمود محمد عبده محمد أبو جازية، عمدًا،

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "سليم أبو غيط سلامة حسين، ومحمد عياد عودة مسلم، وإبراهيم خضر عبيد الله سليم"، قتلوا المجني عليه محمود محمد عبده محمد أبو جازية، عمدًا، بأن عقدوا النية على قتل من يعترض إتمام مخططهم لسرقة السيارات، وأعدوا سلاحا ناريا "بندقية آلية"، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي مستقلين دراجة بخارية؛ ترقبًا لتصيد فريستهم حتى لاح المجني عليه وشقيقه عادل محمد عبده بسيارتهما، وأطلق المتهم الأول عيارا ناريا في الهواء لإرهابهما وإرغامهما على ترك السيارة لهما، وما إن حاول المجني عليه اللحاق بهما لاسترداد هاتفه المحمول حتى أطلق الأول صوبه عيارًا ناريًا أودى بحياته. المعزول في "اقتحام الحدود الشرقية" المعزول في "اقتحام الحدود الشرقية" تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لاستكمال سماع الشهود. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم. سرقة فيلا لواء سابق بالطريق الصحراوي سرقة فيلا لواء سابق بالطريق الصحراوي محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة تنظر محاكمة 6 متهمين بالسطو على فيلا لواء سابق، وسرقة محتوياتها لسماع شهادة المجني عليه حول الحادث. كانت التحقيقات قد كشفت أن 6 متهمين بينهم شقيقان، شكلوا عصابة للسطو على الفيلات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ومن بينها فيلا اللواء سامي سعد زغول، قائد وحدات الصاعقة سابقا، بقرية سمر قند. وأضافت التحقيقات أن المتهمين استولوا من فيلا المجني عليه على مبالغ مالية تقدر بـ1800 جنيه مصري، و1000 دولار، بالإضافة إلى خاتمين من الذهب يصل سعر أحدهما إلى 250 ألف جنيه، و3 ساعات يد ثمينة، وهاتف محمول. وأمرت النيابة العامة بعرض 4 متهمين على الطب الشرعي لبيان تعرضهم للتعذيب من عدمه -وفقًا لادعاء الدفاع- وفتحت تحقيقا في جنحة تعرض المتهمين لاستعمال القسوة بداخل القسم، لإكراههم على الاعتراف‎. أحداث قسم ثاني مدينة نصر أحداث قسم ثاني مدينة نصر وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، جلسة استشكال متهم على حكم حبسه 10 سنوات غيابيا بأحداث قسم ثاني مدينة نصر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية أيمن القاضى. وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها التظاهر والتجمهر أمام منشأة شرطية دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

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