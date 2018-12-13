- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع قطار سريع يصطدم بجسر في أنقرة.. وسقوط مصابين (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٩ ص
حادث قطار تركيا
قال التلفزيون التركي، اليوم الخميس، إن قطارًا سريعًا اصطدم بجسر في العاصمة أنقرة، مخلفًا إصابة عدد كبير من الأشخاص. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح مصدر أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرًا إلى أنه لا يتوفر حاليًا أي معلومات بشأن سقوط قتلى وجرحى، واكتفى بالقول: «أصيب عدد كبير من الركاب». بينما نقلت «سكاي نيوز عربية»، عن وسائل إعلام تركية، ما تداولته بأن الحادث خلف 4 قتلى، و43 مصابًا. وتابع أن الحادث وقع في منطقة ينيماهال الحضرية، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس.
وقالت قناة «سي.إن.إن» ترك إن القطار اصطدم بجسر مما أدى إلى انقلاب عربتين. وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر. وكان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا. وفي يوليو الماضي، أدى خروج قطار ركاب عن سكته في شمال غرب تركيا، إلى
وقالت قناة «سي.إن.إن» ترك إن القطار اصطدم بجسر مما أدى إلى انقلاب عربتين.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.
وكان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا.
وفي يوليو الماضي، أدى خروج قطار ركاب عن سكته في شمال غرب تركيا، إلى سقوط 24قتيلا و184 مصابًا، وفق ما أعلنه وزير الصحة التركي، أحمد دميرجان.
وكان القطار يقل 360 راكبا ومتجها من قابي قوله على الحدود البلغارية في طريقه إلى إسطنبول، حين خرجت 6 عربات منه عن سكتها.
وأفاد التلفزيون الرسمي التركي بأنه تم إرسال أكثر من 100 سيارة إسعاف إلى المكان، وأعلن الجيش التركي في بيان أنه أرسل مروحيات.
شكرا لقرائتكم خبر عن قطار سريع يصطدم بجسر في أنقرة.. وسقوط مصابين (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .