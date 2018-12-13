انت الان تتابع قطار سريع يصطدم بجسر في أنقرة.. وسقوط مصابين (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٩ ص

حادث قطار تركيا

قال التلفزيون التركي، اليوم الخميس، إن قطارًا سريعًا اصطدم بجسر في العاصمة أنقرة، مخلفًا إصابة عدد كبير من الأشخاص. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح مصدر أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرًا إلى أنه لا يتوفر حاليًا أي معلومات بشأن سقوط قتلى وجرحى، واكتفى بالقول: «أصيب عدد كبير من الركاب». بينما نقلت «سكاي نيوز عربية»، عن وسائل إعلام تركية، ما تداولته بأن الحادث خلف 4 قتلى، و43 مصابًا. وتابع أن الحادث وقع في منطقة ينيماهال الحضرية، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس.

وقالت قناة «سي.إن.إن» ترك إن القطار اصطدم بجسر مما أدى إلى انقلاب عربتين. وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر. وكان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا. وفي يوليو الماضي، أدى خروج قطار ركاب عن سكته في شمال غرب تركيا، إلى