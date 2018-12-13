زعيم حزب العمال: على البرلمان البريطاني استعادة السيطرة على "بريكسيت"

قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، الأربعاء، إن على البرلمان البريطاني أن يستعيد السيطرة على عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، بعد أن نجت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من تحدٍّ لزعامتها لحزب المحافظين.

وأضاف كوربين في بيان: "تصويت الليلة لن يحدث فرقا في حياة شعبنا، الآن يتعين على ماي أن تعيد اتفاقها المحزن إلى مجلس العموم الأسبوع المقبل، حتى يستعيد البرلمان السيطرة".

ونجت ماي، الأربعاء، من اقتراع على حجب الثقة بقيادتها لحزب المحافظين، حاصدة 200 صوت مؤيد لزعامتها للحزب مقابل 117 صوتا لسحب الثقة منها، فيما كان يلزمها دعم 159 صوتا للفوز بأغلبية بسيطة.

وفي تحذير صريح لمعارضيها المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي داخل حزبها، قالت ماي إنهم إذا أطاحوا بها فسيضطر أي زعيم جديد إلى تأجيل الخروج أو ربما وقف العملية برمتها.

وقبل أقل من 4 أشهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل في 29 مارس/آذار، يواجه خامس أكبر اقتصاد في العالم احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق ينظم عملية الانفصال أو إجراء استفتاء جديد في هذا الصدد.