بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 في حادث القطار بتركيا

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 43 آخرون صباح اليوم في حادث قطار فائق السرعة بالعاصمة التركية أنقرة. وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض عربات القطار خرجت عن مسارها بعدما اصطدم القطار ، الذي كان متجها من أنقرة إلى قونيا في الجنوب ، بجسر علوي. وهرعت سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث. ولم تتضح بعد ملابسات الحادث.

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