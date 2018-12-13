ألمانيا تدفع لمن يغادرها

روسيا اليوم

"موسم دفع الفدية: ألمانيا مستعدة لأن تدفع لمن يغادرها من المهاجرين"، عنوان مقال فلاديمير دوبرينين، في "إزفستيا"، حول وصول سياسة الأبواب المفتوحة في ألمانيا إلى نهايتها.

وجاء في المقال: حتى عهد قريب، كانت أنغيلا ميركل مستعدة لإيواء مئات الآلاف من المهاجرين العرب والأفارقة في ألمانيا. اليوم، هي تدعم برنامجا يمكن أن يوجه تدفق الأجانب في الاتجاه المعاكس.

في مايو 2019، ستجرى في الاتحاد الأوروبي انتخابات كبيرة، وسوف يضطر الناخبون للتصويت على التشكيلة الجديدة للبرلمان الأوروبي. تواجه أنغيلا ميركل وحزبها الاتحاد...