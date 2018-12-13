وزيرة خارجية السويد: سنقدم نتائج مشاورات اليمن لمجلس الأمن غدا الجمعة

أعلنت وزيرة الخارجية ​السويد​ية ​مارغوت فالستروم​ "اننا سنطلع ​مجلس الأمن​ غدا الجمعة على نتائج المباحثات ​اليمن​ية"، مشيرةً إلى أن "المحادثات اليمنية تجري بروح إيجابية". وكان المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث قد أعلن في السادس من الشهر الحالي، كانون الاول، انطلاق محادثات السلام اليمنية في السويد برعاية الأمم المتحدة، بعدما توقفت عامين، قائلا: إن الأيام المقبلة ستكون فارقة في الأزمة اليمنية.

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