رد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ على تصريحات وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ خلال اجتماع ​مجلس الامن​ الدولي حول تنفيذ القرار 2231 ، معتبرا ان ​اميركا​ تستغل مجلس الامن بصورة مثيرة للسخرية. وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، وفي اجتماع عقد الاربعاء لدراسة سادس تقرير للامين العام لمنظمة ​الامم المتحدة​ حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن ​مجلس الامن الدولي​، دعا الى اعادة القيود الصاروخية الواردة في القرار 1929 ضدايران.

شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف: اميركا تستغل مجلس الامن بصورة مثيرة للسخرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .