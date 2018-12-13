مقاتلة أميركية تسقط في المحيط الهادئ أثناء تحليق تدريبي

سقطت مقاتلة اميركية من طراز "Hawker Hunter" تشارك في ​مناورات​ الوحدة الجوية للحرس الوطني الأميركي، في مياه ​المحيط الهادئ​ بولاية ​هاواي​ الأميركية، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" مشيرة الى ان المقاتلة كان يقودها طيار مدني شارك في مناورات "Sentry Aloha"، وهي مناورات يشارك فيها نحو 800 شخص و30 ​طائرة​.

وقد تحطمت المقاتلة في مياه المحيط بالقرب من جزيرة أواهو التي تقع فيها عاصمة هاواي مدينة هونولولو، ونجا طيار المقاتلة من الحادث، وتم نقله إلى المستشفى.

هذا وتسبب الحادث في إلغاء كل الرحلات الجوية من مطار هونولولو الدولي، لبعض الوقت، ليعود لاحقاً ويستأنف عمله بشكل عادي.