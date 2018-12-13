مسؤول روسي: موسكو ودمشق وقعتا على خارطة الطريق للتعاون الصناعي

لفت مدير إدارة آسيا و​أفريقيا​ وأمريكا اللاتينية في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية يفغيني بوبوف، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السورية في دمشق إلى أن "الوفدين الروسي والسوري يعتزمان التوقيع على خارطة الطريق في مجال ​الصناعة​"، مشيراً إلى أن "الهدف الرئيسي، الذي اتفق عليها الجانبان خلال الاجتماع يكمن في، تحديد خطوات ملموسة متفق عليها تسمح لمجال الأعمال الروسي بالمشاركة في إعادة إعمار ​الاقتصاد السوري​ بعد الحرب".

ولفت إلى "اننا نتوقع أن يتم خلال الاجتماعات التوقيع على خارطة طريق أخرى حول التعاون في مجال الصناعة"، مشيراً إلى أن "خارطة الطريق، التي تم وضعها وتنفذ في مجال الطاقة، الذي يعتبر جوهر التعاون الاقتصادي الروسي السوري"، مضيفاً: "الشركات الروسية تأمل بأن يتم تهيئة الظروف الملائمة لها للعمل في السوق السورية، وخاصة في ظل المساهمة الهائلة، التي قدمها الجانب الروسي في نضال سلطات سوريا ضد ​الإرهاب​".