العفو الدولية: تخريب الارهابيين لأراضي الإيزيديين الزراعية بالعراق جريمة حرب

اعتبرت ​منظمة العفو الدولية​ "أمنستي" أنّ ما قام به ​تنظيم داعش​ من "تدمير وحشي ومتعمّد" لأراضي الإيزيديين الزراعية في العراق يرقى إلى "جرائم الحرب" وما زال، بعد عام على دحر التنظيم الارهابي، يحول دون عودة مئات آلاف العراقيين لمناطقهم الريفية المدمّرة.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرت مقتطفات منه باللغة العربية على موقعها الإلكتروني إنّه "في إطار حملتها الوحشية ضدّ الأقلية الأيزيدية في ​شمال العراق​، ارتكبت الجماعة المسلّحة التي تطلق على نفسها اسم داعش، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما قامت بتخريب آبار الري ودمّرت ​البنى التحتية​ الزراعية الأخرى".