جيريمي كوربين: حكومة تيريزا ماي في حالة فوضى

لفت زعيم ​حزب العمال البريطاني​ المعارض ​جيريمي كوربين​ إلى أن "​حكومة​ رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ في حالة فوضى، ونجاتها من حجب الثقة كزعيمة للحزب المحافظ لن يؤثر على حياة المواطنين".

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