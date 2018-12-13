محافظ أنقرة: ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطار إلى سبعة اشخاص

أعلن محافظ ​أنقرة​ أركان توباكا ارتفاع حصيلة قتلى حادث ​القطار​ في العاصمة إلى سبعة اشخاص. وكانت وسائل اعلام تركية قد أعلنت ان قطارا سريعا اصطدم بجسر جراء انحرافه عن مساره في مدينة أنقرة، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

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