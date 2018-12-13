أدرعي: آيزنكوت عبر عن تقديره لجهود الجيش في حملة درع الشمال

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ أن "رئيس الأركان الاسرائيلي الجنرال ​غادي آيزنكوت​، أجرى تقييمًا عامًّا للوضع على مستوى هيئة الأركان. في بداية كلامه، عبر رئيس الاركان عن تقديره الكبير لجنود جيش الدفاع وقادته الذين يعملون في الجبهات المختلفة، وفي اطار ذلك، ذكر القوات المشتركة في حملة درع الشمال لكشف انفاق ​حزب الله​ وإحباطها".

ولفت إلى ان "رئيس الأركان قال ان التعاون الفعال بين قوات جيش الدفاع وجهاز ​الامن العام​ وشرطة اسرائيل، ادى الليلة الماضية للقبض على المخربين الذين نفذوا عمليات اطلاق النار التخريبية في بركان ومفرق عوفرا".