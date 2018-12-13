عبدالله: عدنا عقودا للوراء بسبب النظام الطائفي الذي يقيد كل إمكانية تطوير لبنان

توجه عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "لمن كان يضع المشكلة في نظامنا الانتخابي في طريقة الحكم، وتشكيل ​المؤسسات الدستورية​ ومنها الحكومة"، سائلا: "ماذا حققنا بعد إنجازكم العظيم؟ عدنا عقودا للوراء، والسبب هو طبيعة النظام الطائفي الذي يقيد كل إمكانية تحديث وتطوير للبنان ومؤسساته وادارته وإنتاج مواطنية حقيقية. هذا الورم الذي يقتلنا".

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