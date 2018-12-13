الاباتي الهاشم وصل الى سيدني على رأس وفد من الرهبانية المارونية

وصل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب العام ​نعمة الله الهاشم​ صباحا الى ​دير مار شربل​ في بانشبول غرب ​سيدني​ للقيام بالزيارة القانونية والإحتفال بالسيامة الكهنوتية للأخوين الشماسين أنطوني القزي ومايكل سندروسي، السبت المقبل، وكان في إستقباله في المطار رئيس دير مار شربل الأب لويس الفرخ ورهبان الدير.

رافق الهاشم في زيارته أمين السر العام الأب ميشال أبو طقة، الوكيل العام الأب أسعد لحود، المدير العام لمدراس الرهبانية الأب يوسف سليمان، ووفد من رؤساء الأديرة الأب ​ميشال اليان​ والأب شربل بيروتي والآباء والشمامسة والإخوة.

ومن المطار، انتقل الهاشم الى ​كنيسة مار شربل​ في بابنشبول حيث تلا صلاة الشكر مع اعضاء الوفد والآباء في الدير.