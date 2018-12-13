وزير البيئة: اقليم الخروب خسر قامة اعلامية وفنية من الزمن الجميل

عزّى وزير البيئة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​طارق الخطيب​ برحيل الممثلة والاعلامية نهى الخطيب سعادة، قائلا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: "خسر ​إقليم الخروب​ و​لبنان​ قامة اعلامية وفنية من الزمن الجميل إشتهرت بإطلالتها المميزة وحضورها الواثق...نهى الخطيب سعادة تغادرنا بعدما دخلت قلوب المشاهدين وعشٍق صوتَها آلاف المستمعين".

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