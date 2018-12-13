حواط: لنبدأ بتنفيذ الطائف بعد ما يقارب 30 سنة وإلا على دنيا السلام

توجه عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى السياسيين، قائلا: "تمتعوا بالجرأة والحكمة والوطنية، إلتزموا ​الدستور​ وارفعوا الوصاية وانقذوا ​لبنان​، هكذا تشكل ​الحكومة​ ولنبدأ بتنفيذ ​الطائف​ بعد ما يقارب 30 سنة وإلا على دنيا السلام "، مشيراً إلى "اننا بممر الزامي لدستور جديد وشروط انهزامية جديدة".

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