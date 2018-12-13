فرانس برس: مقتل أحد متظاهري "السترات الصفراء" بعدما صدمته شاحنة بجنوب فرنسا

لقي أحد محتجي "السترات الصفراء" ليل الأربعاء الخميس مصرعه بعدما صدمته شاحنة عند مستديرة بالقرب من مدخل طريق سريع في مدينة أفينيون بجنوب ​فرنسا​، كما أعلنت نيابة المنطقة. وكشفت مساعدة النائب العام مارولين أرمان إن "سائق الشاحنة أوقف بينما الضحية في الثالثة والعشرين من العمر"، مشيرة إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سائق الشاحنة بولندي". وهذه سادس وفاة تسجل على هامش تحركات "السترات الصفراء" الاحتجاجية.

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