أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "تسرب مادة ​المازوت​ على ​اوتوستراد المتن​ السريع باتجاه ​نهر الموت​ عند مفرق ​بصاليم​"، مشيرةً إلى أن "دراج من مفرزة سير ​الجديدة​ يعمل على تسهيل السير في المحلة".

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