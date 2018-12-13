خارجية روسيا: الوجود العسكري الأميركي بسوريا لا يساعد بمحاربة الارهاب

اعتبرت وزارة ​الخارجية الروسية​ أن "الوجود العسكري الأميركي في ​سوريا​ لا يساعد ​محاربة الارهاب​ في البلاد فقط بل يعرقلها أيضاً". من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الروسية أن "كييف تحضر لهجوم عسكري على مدينة ماريوبل في دونباس".

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