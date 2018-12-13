6 مصابين في انقلاب سيارة أجرة على طريق "الوادي الجديد - الأقصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي: أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الخميس، في انقلاب سيارة أجرة على طريق مركز باريس بالوادي الجديد - محافظة الأقصر. تلقى مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد كمال إخطارًا شرطة النجدة بالمحافظة بإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة صغيرة (7 راكب) في منطقة الكيلو 40 على طريق "باريس - الأقصر". انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج، وحرر محضر بالحادث، لإخطار النيابة العامة للتحقيق.​

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